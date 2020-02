Após julgamento controverso, Senado dos EUA pronto para absolver trump

Os 100 senadores ouvirão quatro horas de argumentos finais divididos igualmente entre a equipa jurídica de Trump e os procuradores da Câmara dos Deputados, controlada pelo Partido Democrata, que o acusou de abusar do poder pressionando a Ucrânia a investigar o rival político Joe Biden e obstruindo a sua investigação. O Senado, liderado pelos republicanos, votou na Sexta-feira para não ouvir testemunhas, incluindo o ex-assessor de segurança nacional de Trump, John Bolton, apesar de um forte impulso dos democratas e pesquisas de opinião a mostrar que a maioria dos americanos queria ouvir deles.

Quando os argumentos estiverem completos, os senadores poderão fazer discursos até Quarta-feira, quando uma votação final será realizada às 16:00 para determinar se Trump é culpado das acusações e deve ser removido do cargo. Espera-se que o teor dos discursos reflita a crescente polarização entre democratas e republicanos, à medida que os senadores buscam justificar ao público americano por que planeiam votar sim ou não em derrubar Trump. É quase certo que o Senado absolverá o presidente, pois é necessária uma maioria de dois terços para remover Trump e nenhum dos seus 53 republicanos indicou que votará na condenação. Vários senadores republicanos disseram que o que Trump fez foi inapropriado, mas não intransponível.

Espera-se que a votação na Quarta-feira seja o fim anti-climático de um julgamento em que o resultado nunca tenha sido seriamente questionado, apesar do testemunho de ex-funcionários actuais e do governo de que Trump, seu advogado pessoal, Rudy Giuliani e outros pressionaram a Ucrânia para anunciar investigações de oponentes que o beneficiariam politicamente. Enquanto todos os 100 senadores juraram ser jurados imparciais, o principal republicano na câmara, Mitch McConnell, declarou em Dezembro antes do início do julgamento: “Todos sabemos como isso vai acabar”.

“Não há chance de o presidente ser destituído do cargo”, disse McConnell em entrevista à Fox News. Enquanto uma absolvição deixará Trump ainda firmemente entrincheirado no Salão Oval, a batalha de impeachment renovou o foco nos poderes da presidência e no poder do Congresso de responsabilizar um presidente dos EUA. A Casa Branca de Trump se recusou a cooperar na investigação do congresso, retendo documentos e testemunhas importantes numa contusão com parlamentares. O confronto consumiu Washington desde Setembro passado, mas teve muito menos impacto na campanha, onde os eleitores disseram estar mais preocupados com questões de pão com manteiga.

Candidatos democratas à nomeação presidencial do seu partido raramente falam sobre impeachment, em meio a pesquisas que mostram que os eleitores já haviam se decidido principalmente sobre a inocência ou culpa de Trump. Trump fará o seu discurso anual do Estado da União numa sessão conjunta do Congresso na noite de Terça-feira. Os republicanos estavam a pressionar por uma votação final sobre o impeachment no fim de semana passado, para que ele pudesse usar o discurso para redefinir a sua agenda. Mas no final da Sexta-feira passada esse cronograma foi alterado por razões que não estavam imediatamente claras, e a votação foi adiada para Quarta-feira.