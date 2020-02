Candidato a Dg da OMC encontra-se com embaixador angolano

Na audiência concedida a Abdel-Hamid Mamdouh, na sede da Missão Diplomática, em Addis-Abeba, o igualmente embaixador de Angola na Etiópia e o concorrente egípcio concordaram ser premente que África esteja devidamente engajada nos assuntos da OMC, nomeadamente sobre as reformas deste organismo. No concernente às necessidades e expectativas de África, na opinião de Francisco da Cruz, a OMC pode desenvolver um papel de relevo na assistência à implementação da Zona de Livre Comércio Continental Africana (ZCLCA), lançada há alguns meses, como um dos projectos emblemáticos da Agenda 2063 da UA.

No âmbito das candidaturas africanas no sistema internacional, o egípcio concorre para o posto de Dirctor-Geral da OMC juntamente com o beninense Eloi Laourou e o nigeriano (embaixador) Yonov Frederick Agah. A eleição está prevista para 2021, em Genebra. No passado dia 24 de Janeiro, o embaixador Plenipotenciário de Angola na Etiópia recebeu, igualmente em audiência, o subsecretário de Estado para os Assuntos Políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Letónia, Janis Mazeiks, no âmbito do processo de candidatura do seu país a Membro Não-Permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período 20262027, cujas eleições estão marcadas para 2025.