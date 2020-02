EDITORIAL: Lourenço confiante

Lourenço, o Presidente de Angola, mostrou-se no Twitter confiante numa solução para o conflito entre o rwanda e o Uganda. A próxima cimeira já está marcada, terá lugar na fronteira entre os dois países. Este anúncio soa ao canto de um golo bem marcado. João Lourenço conseguiu mais do que um simples avanço diplomático ao reunir em Luanda mais chefes de Estado, o da república Democrática do Congo, o do rwanda e o do Uganda.

Ao levar o próximo encontro para a fronteira entre os dois países, Lourenço está a materializar um plano de paz, está a dar um sinal positivo aos povos da região central do continente. Lourenço abriu um caminho importante para a sua afirmação continental, para a consolidação do papel de Angola como locomotiva da paz na região e, se houver inteligência por cá, a prazo, para os negócios e para a economia angolana.