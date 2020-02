Fumaça mata fogo na capital da Austrália, à medida que ameaça de incêndio diminui

Enquanto um incêndio continuava a lavrar fora de controlo a sudoeste de Canberra, os avisos foram rebaixados a “conselhos” para as pessoas na área, sem propriedades ameaçadas. Cerca de um quarto das terras no Território da Capital Australianafoi atingido por incêndios florestais nas últimas semanas, alimentados por condições quentes e ventosas. As temperaturas caíram na Segunda-feira para cerca de 28 graus Celsius (82 graus Fahrenheit). “Espera-se que uma mudança na direção do vento traga fumaça nas áreas urbanas de Canberra”, disseram os Serviços de Emergência do Território da Capital Australiana (ACT) no seu site.

Bombeiros em Nova Gales do Sul enfrentavam incêndios no sudeste do Estado, onde sete casas foram destruídas no fim de semana, disse o Serviço de Bombeiros Rural de NSW. As condições diminuíram na Segunda-feira com chuveiros e temperaturas mais baixas. A prolongada temporada de incêndios florestais na Austrália matou 33 pessoas e cerca de 1 bilião de animais nativos desde Setembro. Cerca de 2.500 casas foram destruídas e mais de 11,7 milhões de hectares (45.175 milhas quadradas) de matagal seca foram destruídos. A crise do fogo levou 274 cientistas a instar o governo australiano, que se recusou a aumentar as metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a tomar medidas mais drásticas e avançar em direcção às emissões líquidas zero até 2050.

“O perigoso clima de incêndio na Austrália provavelmente piorará no futuro com as mudanças climáticas induzidas pelo homem, tornando a gestão de incêndios cada vez mais desafiador”, disseram em carta aberta os especialistas em clima e incêndio de todo o mundo. Os incêndios também danificaram milhares de quilómetros de linhas de energia, destruíram mais de 5.000 postes e reduziram a energia para 80.000 residências, disse na Segunda-feira o grupo industrial Energy Networks Australia. “A devastação foi sem precedentes”, afirmou.