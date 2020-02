Carta do leitor: Mais escolas em Luanda

Ilustre director de OPAÍS, saudações e votos de bom dia de trabalho… Escrevo para o vosso espaço para elogiar o trabalho do Governo Provincial de Luanda no que concerne à aposta na abertura de mais escolas para as crianças e não só. Com isto, posso dizer que o governador, Sérgio Luther Rescova Joaquim, está preocupado com o futuro do país. As Infra-estruturas e outras coisas que são da sua responsabilidade, ele vai criando condições.

Por isso, cabe ao sector afinar a maquina e criar condições para melhorar a qualidade do ensino. É verdade que ainda faltam muitas coisas por se fazer, mas tem sido possível dar solução e isto demonstra a capacidade do jovem governador. Parabéns e mais trabalho Senhor Governador…

Buta de Almeida