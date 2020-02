Reabilitação de escola permite enquadramento de mais de mil alunos em Cacolo

A escola primária 23 de Junho do Muacatende, entregue ontem, Segunda-feira, pelo administrador municipal, Luciano Cahanga, comportava quatro salas de aula e com a reabilitação foram aumentadas mais seis, perfazendo 10, no quadro das Despesas de Apoio ao Desenvolvimento (DAD), tendo orçado 3 milhões de Kwanzas.

No acto, Luciano Cahanga apelou aos encarregados de educação e alunos a preservarem a infra-estrutura para conhecer e beneficiar mais crianças. Para o presente ano lectivo que arranca no dia 05 do mês em curso, estão matriculados em Cacolo 10 mil alunos, nos vários subsistemas de ensino. O sector da educação dispõe de 19 escolas, 105 salas de aulas e 329 professores. O município de Cacolo tem 15 mil 402 quilómetros quadrados e mais de 36 mil habitantes, que se dedicam essencialmente à agricultura e ao comércio informal.