Angola e Marrocos discutem esta noite passe para a final

Na cidade de Laâyoune, em Marrocos, a Selecção Nacional sénior masculina de futebol salão (fustal) e a sua similar de Marrocos discutem hoje o passe para a final do Africano, às 21:00. A equipa, orientada por Benvindo Inácio, é obrigada a entrar em campo concentrada para surpreender e vencer os anfitriões. A tarefa do combinado nacional não será fácil, porque o adversário tem atletas com enorme qualidade técnica e táctica.

Ainda assim, Mano Celé, jogador fundamental na manobra ofensiva e defensiva da Selecção Nacional, e companheiros terão de defender no sistema 4-0 ou 4-1 para frustrar as investidas dos donos de casa. A jogar em casa, os marroquinos só pensam na vitória para a revalidação do ceptro. Para isso, os campeões continentais terão de puxar dos galões, uma vez que não se esperam facilidades por parte dos angolanos.

O treinador da Selecção Nacional, Benvindo Inácio, mostrou-se crente na passagem para a final do Africano, mas reconhece o poderio dos anfitriões. Por sua vez, o ala do cinco angolano, Jó, disse que o objectivo do grupo é a vitória. O jogador vais mais longe e assume a intenção de ganhar o Campeonato Africano da modalidade. “Na verdade, podemos levar para Angola o troféu”, revelou.

Líbia e Egipto medem forças

A selecção da Líbia e do Egipto também lutam pelo passe para a final, a partir das 16 horas.