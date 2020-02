Longa-metragem “2 Mundos” fundida pelo amor incondicional

Produtora angolana PowerHou – se apresentará, em Maio deste ano, o filme “2 Mundos”, que vem reforçar o apelo do poder e incondicionalidade do amor conjugal. Segundo o responsável da produtora, Hochi Fu, que falava em exclusivo a O PAÍS, o filme retrata a história de um casal de classes sociais distintas. A rapariga é filha de uma pastora e de um empresário bem-sucedido, ao contrário do rapaz que é órfão de pai e mãe, e neto de uma zungueira. O destino junta-lhes em nome do amor, sem saber que o futuro lhes reserva inúmeros problemas. “Neste filme temos várias mensagens.Mas a principal é o amor que sempre vence e não tem fronteiras, raça, nem classes sociais”, disse Hochi Fu.

O produtor realçou que pretende- se, com este filme, passar uma lição de moral perdida em Angola há bastante tempo. “Vês raparigas a apaixonarem-se e vão atrás do amor, mas não suportam os companheiros sem recursos”, acrescentou. Para Hochi Fu, quem hoje não tem nada pode vir a ter nos próximos dias. “É fundamental que os homens estejam a ser alicerçados pelas companheiras, porque por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher”.

Dificuldades

Para a realização deste filme, Hochi Fu admite que enfrentou inúmeras dificuldades, e uma delas foi na contratação de alguém profissional para facilitar o trabalho. “Não tivemos pessoas muito profissionais, mas tivemos pessoas que aprenderam connosco e estiveram dispostas a batalhar. Isso foi muito importante para a Power House”, disse. Uma outra dificuldade a que se referiu Hochi Fu foi com os locais para o desenrolar da cena do filme e a gestão da logística. “Muitas coisas rolaram em torno do financiamento. Mas conseguimos cumprir com o nosso dever de superar o primeiro filme e os restantes no mercado”, acrescentou.

Não obstante esses factores, Hochi Fu espera que o público venha a gostar do filme, com duração de duas horas e 20 minutos. Refira-se que a Empresa HG Martins foi a produtora executiva do filme e a pós-produção sonora esteve a encargo da Dream Records. Além de Nataniela Simões e Mário Suendes, como protagonistas, 2 Mundos teve a participação de Carlos Alves e Domingas Mendes. Hochi Fu disse ainda a O PAÍS que o seu segundo filme já está escrito, sem avançar mais dados garantiu que só está a espera de financiamento para arrancar com a fase de produção.