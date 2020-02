Trinta e oito grupos carnavalescos inscritos para a edição 2020 do Carnaval no Moxico

Trinta e oito grupos carnavalescos da província do Moxico, dos quais 19 na classe infantil, estão inscritos para o Carnaval 2020, que acontece entre 24 a 25 deste mês. O porta – voz da Comissão Preparatória do Carnaval, Paulo Salvador Cacoma, adiantou a Angop que encerradas as inscrições, a fase seguinte consistirá na formação dos responsáveis dos grupos sobre as técnicas que regerão o entrudo.

A intenção é ver melhorada a manifestação cultural, em comparação com a edição anterior (2019), em termos de dança, música, alegoria e outras propicias no entrudo. O título, na categoria de adultos, está em posse do grupo Daniel Bernardo e Nelson Condes (DBNC), enquanto o Baffus Produções é o campeão na classe infantil. Os restantes oito municípios não realizam desfile do Carnaval por alegada falta de condições para o efeito.