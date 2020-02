Angola falha final no Africano

A Selecção Nacional de futebol salão (futsal) não carimbou ontem o passe para a final que decorre na cidade de Laâyoune, em Marrocos. Nas meias finais, o combinado angolano perdeu por quatro bolas sem resposta com a equipa da casa. A jogar diante do seu público, os marroquinos, mais experientes, foram superiores em vários momentos do desafio.

Por esta razão, suplantaram-se e a partir do meio campo criaram muitas dificuldades à equipa angolana. Antes de o árbitro mandar toangolanos do o mundo para os balenários, os pupilos do técnico Benvindo Inácio ainda reagiram, mas sem sucesso. Aliás, já perdiam por três bolas sem resposta e sem qualquer forma de travar as ofensivas marroquinas. No reatamento da partida, os angolanos mostraram que tinham vontade de vencer, mas a eficácia e a capacidade técnica do adversário foi superior em vários domínios.

Apesar da derrota, Angola disputa a medalha de bronze com a Líbia no Domingo e se vencer apura-se para o Mundial que a Lituânia vai acolher. Por isso, o técnico corrige as falhas do jogo e volta a entrar com o objectivo de vencer os líbios e carimbar o passe para a maior festa desta modalidade naquele país da Europa do Leste.. Na outra meia-final, o Egipto bateu a Líbia por 5-2, uma um desafio em que os detentores do triféu mostraram que estão em solo marroquino para revalidar