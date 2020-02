Criança morre afogada em vala de drenagem na cidade do Uíge

uma criança morreu afogada na tarde de Terça-feira na vala de drenagem do bairro Papelão, na cidade do Uíge, após supostamente ter sido empurrada por outra durante uma brincadeira.

Segundo a Angop, o incidente ocorreu na zona II da referida vala, onde a profundidade atinge mais de um metro, sendo a vitíma Luisvânio Manuel Samy, de três anos de idade. Juliana António Afonso, mãe do malogrado, avançou que no momento do ocorrido encontrava-se no mercado a vender, sua fonte de receitas para sustento da família. Segundo disse, o menor ficou com os irmãos mais velhos, mas no regresso à casa notou movimento estranho na zona, associados com os choros dos seus vizinhos e, daí, veio a verificar que se tratava do seu filho.

Entretanto, testemunhas afirmaram que antes do incidente cerca de quatro crianças brincavam no local. Os vizinhos anunciam que a vala existe há cerca de 15 anos e este é o primeiro caso do género a acontecer neste sítio, onde habitualmente as crianças da zona brincam.