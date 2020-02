Três cidadãos encontrados mortos no Lobito no fim-de-semana prolongado

POR: Zuleide de Carvalho, em benguela

Durante o final de semana prolongado que terminou anteontem, Terça-feira, 3 pessoas foram encontradas mortas no Lobito, duas na orla marítima e uma em sua casa, de acordo ao relatório provincial da criminalidade em Benguela. Os cidadãos que se achavam à beira da praia, segundo a polícia, aparentavam ter morrido por afogamento. Já o cadáver removido de uma residência, supostamente, ter-se-á tratado de uma morte derivada de doença, por especificar.

De forma geral, foram registados pela Polícia Nacional em Benguela 30 crimes, num período de 5 dias. Destes, 26 foram esclarecidos, levando à detenção de 37 indivíduos em 8 municípios. Conforme disseram as autoridades, os crimes mais graves foram o homicídio de um cidadão de 45 anos de idade, vítima de assalto nocturno, à mão armada, no município do Cubal. E, lamentavelmente, uma jovem de 28 anos foi violada na noite de Sexta-feira, 31 de Janeiro, no município do Chongoroi, tendo sido detido o agressor, de 30 anos de idade.

Cidadãos denunciaram 83% dos crimes registados

Ao longo desses quatro dias de descanso reforçado para muitos angolanos, as operações policiais na província de Benguela revelam grande participação da sociedade, pois que 83,3% dos sinistros cadastrados foram denunciados pela população.

O litoral continua a ser a zona com maior sinistralidade, uma vez que, em 30 delitos, detém 22 das infracções, respectivamente, 15 em Benguela, 4 no Lobito, 2 na Baía Farta e 1 na Catumbela.Com menor prevalência, mas com algumas ocorrências, as autoridades de segurança pública intercederam nos municípios do Bocoio, com 3 crimes apontados, Cubal e Balombo com 2, bem como Chongoroi, com 1 sinistro anotado. Na distinção feita pela polícia, quanto aos alvos dos crimes, 10 ocorreram contra pessoas, 16 contra propriedade e 4 crimes contra a ordem e tranquilidade públicas, destacando-se que 13 delitos sucederam na via pública e 11 em habitações. No campo dos materiais recuperados, dentre os bens e substâncias apreendidas constam drogas, uma arma de fogo, 14 motorizadas, 7 botijas de gás, um gerador e um veículo automóvel.