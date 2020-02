Sagrada Esperança e Petro de Luanda acertam contas’ no Dundo

Depois do empate a uma bola, na Quarta-feira, para os oitavos-de-final da Taça Angola, o Sagrada Esperança da Lunda-Norte volta amanhã a receber o Petro de Luanda, em jogo referente à 19ª jornada do Girabola Zap, às 15:00.

A jogar em casa, os diamantíferos, que ocupam o nono lugar com 20 pontos, pretendem mostrar aos seus adeptos e sócios que o empate foi um mero tropeço. Por isso, o treinador Roque Sapiri prometeu à imprensa fazer alguma alteração no onze incial.

Aníbal poderá entrar para o lugar de Mantengó para dar mais acutilância no ataque. Roque Sapiri garantiu que a sua rapaziada trabalhou bastante para conquistar os três pontos. Mesmo a jogar no reduto alheio, os tricolores estão na 2ª posição com 36. O técnico tricolor António Cosano revelou que os erros cometidos no embate de Quarta-feira já foram ultrapassados. E assegura que o grupo está com o pensamento na vitória e não quer pensar no resultado do seu arqui-rival, 1º de Agosto, diante do Ferrovia do Huambo.

1º de Agosto pode reforçar a liderança

O 1º de Agosto, tetra-campeão nacional, visita amanhã o Ferrovia do Huambo, em jogo de prosseguimento da 19ª jornada do Campeonato Nacional.No Domingo, o Santa Rita recebe o Bravos do Maquis, no Estádio 4 de Janeiro, a partir das 15 horas. Na cidade do Cristo Rei, o Desportivo da Huíla defronta o Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul, às 15:00. Na antiga Baixa de Luanda, o Progresso do Sambizanga mede forças frente à Académica do Lobito, no Estádio dos Coqueiros, às 16:00. O Wiliete recebe o Sporting e o Interclube visita o Recreativo da Caála.