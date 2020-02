Selecção de futsal luta pelo bronze no Africano

A Selecção Nacional sénior masculina de futebol salão (futsal) pode garantir hoje, às 17:30, a medalha de bronze quando defrontar a Líbia, em jogo referente às classificativas do terceiro ao quarto lugar do Africano. No piso azul do Pavilhão Arena Hizam Hall, na cidade de Laâyoune, Marrocos, o combinado angolano vai entrar com o pensamento na vitória. Os pupilos de Benvindo Inácio sabem que o triunfo garantirá o acesso ao Campeonato do Mundo da Lituânia.

Por este motivo, a equipa técnica vai apostar nos alas Neblu e Jó, jogadores fundamentais na manobra ofensiva do grupo. Depois de perder nas meias-finais por 4-0 frente aos marroquinos, o seleccionador Benvindo Inácio garantiu que o grupo agora está concentrado em conquistar a medalha de bronze. “Já esquecemos o desaire diante do anfitrião Marrocos. Vamos defrontar a Líbia, selecção que tem um conjunto bastante organizado e forte”, reconheceu.

Por sua vez, o presidente da Federação Angolana de Futebol Salão (FAFUSA), Noé Alexandre, mostrou-se seguro na viória deste jogo que dá acesso ao Mundial. Noé Alexandre disse que os líbios estão ao alcance do combinado angolano, mas é imperioso entrar em campo com os pés bem assentes no chão para evitar uma possível surpresa. Nas “meias”, a Líbia perdeu, por 5-2, frente ao Egipto. O Marrocos e o Egipto disputam esta noite, às 21:00, a final do Campeonato Africano de futsal.