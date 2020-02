1º de Agosto com tarefa fácil na deslocação ao Huambo

O 1º de Agosto, líder com 37 pontos, parte hoje, às 15:00, como favorito à província do Huambo, onde defronta o Ferrovia (14º/15pts), no Estádio dos Kurikutelas.

Na primeira volta, os militares venceram por duas bolas sem resposta em casa e esta tarde a equipa técnica liderada por Dragran Jovic pediu ao grupo para repetirem a proeza de modo a reforçarem a liderança.

O treinador-adjunto da equipa das Forças Armadas Angolanas, Ivo Traça, reconheceu que o adversário tem bons executantes. Nem por isso, Ivo Traça descartou a possibilidade de conquistar os três pontos. “No Campeonato Nacional não há vitórias antecipadas. Por isso, temos que suar a camisola durante o tempo regulamentar”, avisou Ivo Traça. Fundado a 1 de Dezembro de 1930, o timoneiro desta agremiação, João Pintar, disse respeitar os visitantes, mas garantiu que a formação fará de tudo para vencer e subir alguns degraus na classificativa.

Cosano com discurso vitorioso

O treinador do Petro de Luanda, António Cosano, mostrou -se crente na vitória hoje na casa do Sagrada Esperança da Lunda-Nofte, às 15:00. Com a inclusão de Tony e Pica no 11 incial, António Cosano espera que a equipa possa atacar mais pelos corredores. De realçar que esta ronda prossegue amanhã com jogos aliciantes.