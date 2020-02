Aumenta valor do prémio de jornalismo na Lunda Norte

Esse dado foi avançado ontem, Sexta-feira, à imprensa, pelo director do Gabinete Provincial da Comunicação Social da Lunda-Norte, António Mussumari, no final de uma reunião do governo local, que aprovou, entre outros documentos, o regulamento do referido prémio. Precisou que a gala do prémio vai ser realizada no dia 4 de Julho, na cidade do Dundo. Informou que os candidatos poderão começar a entregar os seus trabalhos nos próximos tempos, tão logo sejam divulgados os nomes dos membros do júri.

Fez saber que o vencedor de cada uma das categorias, nomeadamente Imprensa, Rádio, Televisão e Fotojornalismo, receberá como prémio 700 mil Kwanzas, sendo que as menções honrosas estarão fixadas em 500 mil Kwanzas. Encorajou os jornalistas a produzirem conteúdos com qualidade, sobretudo nos géneros reportagem, crónica, entrevista, entre outras especialidades, para terem possibilidades de ganhar os prémios.

O concurso esteve suspenso há quase cinco anos devido à escassez de verbas. Na última edição do concurso realizada em 2015, Armando Sala e Isidoro Samutula (Edições Novembro), Domingos da Filomena (RNA), Carlos Freitas (TPA) e Benjamim Cândido (Edições Novembro), foram os vencedores nas categorias de Imprensa, Rádio, Televisão e Fotojornalismo, respectivamente.