Cerca de um quinto dos municípios do país não possuem postos de combustíveis

Um lote de 33 do total de 164 municípios do país não possuem postos de abastecimento de combustível. As províncias do Uíge e Cuando Cubango com 6 municípios sem postos são os menos contemplados pelas empresas distribuidoras. No Uíge, Ambuila, Quimbele, Milunga, Bembe, Damba e Buengas não possuem bombas de combustíveis, enquanto que nas terras do progresso são os municípios do Rivungo, Cuchi, Nancova, Mavinga, Dirico e Calai que ressentem da falta deste importantíssimo equipamento crucial e de grande relevância económica e social. A seguir integram a lista as províncias do Cuanza-Norte, sem bombas nos municípios do Quiculungo, Banga, Bolongongo e Ngonguembo e Malange (3 municípios), Moxico, Lundas Norte e Sul, Cunene e Bengo todas com 2 municípios sem este tipo de equipamento.

As informações estão contidas no Mapeamento de Postos de Abastecimento de Combustíveis, tornado público em Diário da República, através do Decreto Presidencial nº 25/20 de 5 de Fevereiro. A previsão das autoridades era atingir a meta de mil 132 postos de abastecimento de combustíveis em estado operacional durante o quinquénio 2018-2022. Até Junho do ano passado as estatísticas apontavam para a existência de um total de mil 107 postos activos. O trabalho de mapeamento nacional dos postos de abastecimento promovido pelo departamento governamental responsável através do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo foi realizado ao nível das províncias, municípios e comunas e contou com contribuições dos governos provinciais e outras instituições, tais como o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o Fundo Rodoviário, o Instituto Geológico de Angola (IGEO) e o Instituto Geográfico e Cadastro de Angola (IGCA). As infra-estruturas funcionais no país são a maioria esmagadora pertencentes às operadoras Sonangol, Pumangol e Sonangalp e em pequeno número a operadores individuais referenciados como “operadores de bandeiras branca”.

O mercado dos combustíveis em Angola constitui parte de um sector de crucial relevância económica e social principalmente no que tange aos sectores dos transportes e da geração de energia, bem como para a sobrevivência e bem-estar das populações e das empresas, que são dependentes da disponibilidade destes produtos para o seu funcionamento. O minucioso mapeamento realizado fornece aos actuais e potenciais intervenientes do sector, um enquadramento sobre as reais necessidades do país e concorre para a tomada de “medidas necessárias para suprir o défice de postos de abastecimento existente e, deste modo, aumentar a capacidade actual de abastecimento em todo o território nacional”.

Dos mil e 107 postos de abastecimento operacionais no país, 533 pertencem a pequenos operadores individuais, designados “bandeira branca”, representando 48,15%, seguido pela Sonangol Distribuidora com 444 postos, 40,10%. Os restantes operadores do sector são a Pumangol com 78 postos (7,05%) e Sonangalp com 52 postos, o equivalente a 4,7%. À data da realização do estudo apurou-se que todas as províncias possuiam postos de abastecimento de combustíveis. Todavia, distribuídos de forma desproporcional: 399 na província de Luanda, 113 na de Benguela, seguindo- se as províncias do Huambo e Huila cada uma com 75 postos. Depois das províncias papões, seguem-se o Cuanza-Sul 54, Uíge 52, Zaire 51, Lunda-Norte 38, Cabinda 35, Malange 34, Moxico 34, Bié 30, Namibe 22, Cuanza- Norte 21, Cuando Cubango 20, Lunda-Sul 19, Bengo 19 e Cunene com 16 postos.