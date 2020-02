Com golos de Prado e Mano Celé, aos 18 e 29 minutos, a Selecção Nacional sénior masculina de futebol salão (futsal) apurou-se, ontem, para a fase final do Mundial da Lituânia, após vencer, por 2-0, a sua similar da Líbia, no Africano que decorreu no Reino de Marrocos. No embate frente aos líbios, no Pavilhão Hizam Hall, o cinco angolano estava determinado a honrar as cores da bandeira nacional, pois é que ao intervalo já vencia o jogo referente às classificativas do terceiro ao quarto lugar.

Deste modo, os angolanos às ordens de Benvindo Inácio conquistaram também a medalha de bronze. Nesta terceira presença de Angola no Campeonato Africano das Nações (CAN), depois de 2008, na Líbia, em 2016, na África do Sul, edições das quais não passou da fase de grupos, o combinado se apresentou melhor com jogadores que sabiam o que fazer do campo.

Por sua vez, a selecção da Líbia terminou na quarta posição e fica de fora do Campeonato do Mundo da modalidade. Ainda assim, os líbios deixaram bons indicadores, porque apresentaram jogadores com nível táctico e técnico de encher os olhos dos amantes do futebol salão.