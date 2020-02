Ao menos 17 morrem em tiroteio na Tailândia, diz a Polícia

O atirador ainda estava à solta num shopping da cidade, disseram a Polícia e autoridades locais. Uma autoridade do Escritório de Prevenção e Mitigação de Desastres, na cidade, disse que estavam confirmadas pelo menos 13 mortes e esse número podia aumentar. Uma autoridade de um serviço de ambulância disse que o número de mortos podia chegar a 20. “Não sabemos por que ele fez isso. Parece que ele enlouqueceu”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Kongcheep Tantrawanit.

A Polícia identificou o suspeito como Jakrapanth Thomma.

Ele havia publicado na sua conta no Facebook, neste Sábado, que “a morte é inevitável para todos”. Ele também publicou uma foto do que parece ser a sua mão a segurar uma pistola. Num dado momento, depois do começo do tiroteio, o suspeito publicou: “devo desistir?”, antes da sua conta ficar inacessível. O soldado abriu fogo em vários locais da cidade, que fica a mais de 250 quilómetros da capital Bangcoc, disse o porta-voz da Polícia. O atirador ainda estava no shopping Century 21 , disse a Polícia.