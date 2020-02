Carta do leitor: Queremos serviços no Zango V

Director do OPAÍS, muito obrigado pela oportunidade que me dá nesta edição… Sou morador da Centralidade do Zango V, no município de Viana, em Luanda, há um ano. Louvo o esforço que o Executivo, por via do Ministério da Habitação e do Governo Provincial, tem feito. Por esta razão, devo dizer que há condições de habitabilidade na nova centralidade. Mas, falta apenas alguns serviços para completar e reduzir as preocupações dos moradores. A falta de contentores e um policiamento mais actuante tem dificultado os moradores.

Uma linha de transportes públicos, isto é, autocarros para tirar os cidadãos da Centralidade até, pelo menos ao Zango IV, no ponto de Táxis. Abertura de bancos, supermercados, hospitais, SIAC, Lojas do Registo e outros serviços para fazer com o que cidadão não se desloque muito. Devo elogiar também a forma como decorreu o processo de confirmação de matrículas em todas as escolas na centralidade. Não houve confusão.

O precesso foi transparente. Até agora os novos moradores vão tendo vagas para os mais novos nas escolas. A falha de água não tem sido uma constante, aliás os técnicos superam as avarias sem o “empurrão” dos moradores. Mesmo faltando uma ou outra coisa, é desta gestão que se precisa e espero que se estenda a outros pontos do nosso rico e belo país, Angola.

Jesus Kangato, Zango V