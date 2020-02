Estudantes em Viana começam o ano lectivo com concurso de leitura e caligrafia

Coque Mukuta, promotor do evento, declarou, a OPAÍS, que pretendem essencialmente incentivar o hábito de leitura e da boa escrita entre os alunos e as famílias residentes nessa circunscrição. O concurso de leitura e caligrafia decorrerá sob o lema “ler é aprender, escrever é informar” e terá a duração de seis meses, a contar de amanhã, 10 de Fevereiro, a 19 de Agosto do corrente ano. Os vencedores serão galardoados com prémios diversos, sendo que o primeiro classificado será contemplado com uma bolsa de estudo, uma medalha, um livro e um certificado de participação; o segundo com um livro, uma medalha e um certificado, ao passo que o terceiro receberá uma medalha e um certificado.

O nosso interlocutor esclareceu que foi partindo do princípio de que ler e escrever são acções que amadurecem o pensamento humano, estimulando a possibilidade de novas formas de expressão e comunicação, que idializaram o concurso. “Neste sentido, os hábitos de ler e de escrever devem ser estimulados desde a infância, utilizando as mais diversas fontes e mecanismos de leitura, de escrita e de todo o tipo de expressão humana”. De acordo com o nosso interlocutor, com o concurso pretende-se desenvolver a prática da escrita e de leitura, estimulando a criatividade, memorização e criticidade diante das obras literárias em questão. Pretendem ainda instigar os alunos a desejarem participar junto aos colegas de eventos dessa natureza, proporcionando discussões e debates entre os mesmos.

Esclareceu que a partir de Segunda-feira o programa do concurso será distribuído a todas as escolas de Viana, sendo que caberá a estas enviarem as candidaturas de 2 a 5 estudantes aprovados em concurso interno até ao fim do primeiro trimestre. Antes disso, os professores de língua portuguesa vão remeter a lista dos vencedores internos ao coordenadores da referida disciplina que, por sua vez, através da direcção pedagógica, a fará chegar à organização, a fim de participarem na disputa final. Coque Mukuta disse que a organização trabalhará aspectos técnicos e dirigirá as várias eliminatórias até chegarem ao 3º, 2º e 1º classificados.

Concurso abrangente

Poderão candidatar-se também os estudantes que se encontram fora do sistema de ensino. “Os candidatos, sejam os formalizados pelas escolas ou que se vão apresentar de forma individual (estes fora do sistema de ensino por não terem conseguido matricular-se), trabalharão com resumos de obras (para análise da caligrafia)”, frisou. No acto de avaliação, o júri terá em consideração a boa qualidade e a veracidade da escrita, assim como a autenticidade e originalidade. Entretanto, caso surja qualquer dúvida em relação a estes dois últimos indicativos, o resumo será desclassificado.

O resumo será entregue em papel específico, contendo o nome da instituição, dados pessoais do participante (nome, idade e turma) e dados da obra literária (título, autor e número de páginas). “São avaliados nesse projecto o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos”, frisou. Acrescentou que serão avaliadas a “capacidade de pensar, de interpretar e de dialogar com o texto”. Declarou que no final do ano lectivo os alunos são premiados ainda com livros, de modo a que possam continuar com a leitura nas férias.

De acordo com o Diário da República n.º 220, de 13 de Dezembro de 2019, III Série, a Associação da Biblioteca Comunitária do Zango (ABC–Z) é uma associação solidária para desenvolvimento comunitário, constituída em assembleia-geral para este fim a 04 de Maio de 2018. Os seus estatutos descrevemna como uma associação civil, sem fins lucrativos, de carácter social, beneficente, filantrópico, educacional, cultural, informativo, apartidária e não tem qualquer vínculo com tendência políticas, ideológicas ou religiosa. Está sediada em Luanda, Município de Viana, Rua 3, Casa C 88 D.