Governador do Moxico satsifeito com reforço de meios

Cerca de 30 máquinas de reabilitação de estradas foram entregues ao Governo Provincial do Moxico pelo Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA). O referido kit é composto por tractores, viaturas ligeiras, pás niveladoras, cilindros de compactação e várias outras. De acordo com o governador provincial, Gonçalves Muandumba, a oferta resulta da promessa feita pelo Presidente da República, João Lourenço, aquando da visita que realizou à província nos dias 11 e 12 de Setembro do ano passado.

Gonçalves Muandumba disse que o kit de máquinas recebido vai ajudar no estancamento de ravinas e no melhoramento de vias secundárias e terciárias da província. Segundo o governante, com a entrega dos equipamentos haverá a possibilidade de criação de postos de emprego directos para jovens locais quando os meios começarem a ser operacionalizados.

Já o engenheiro Fernando Bonito, membro da Comissão de Gestão do INEA, disse que a província do Moxico recebeu cerca de 30 variedades de máquinas para responder às necessidades daquela que é a maior província do país, assegurando que, para os próximos tempos, a província vai poder receber mais meios consoante as suas necessidades.