Acidente na Deolinda Rodrigues provoca duas mortes

Até ao meio da manhã os bombeiros continuavam a tentar tirar os corpos das vítimas que ficaram encarceradas.

O comandante da Unidade de Trânsito de Luanda, superintendente Manuel Gabriel, que falava à Angop, informou que o acidente ocorreu por volta das 06h00.

O oficial da polícia apontou a falta de prudência do condutor do turismo e o excesso de velocidade do autocarro, que transportava alguns passageiros, como a possível causa do acidente.

Devido ao acidente registou-se um engarrafamento no sentido Luanda/Viana que só foi resolvido com a remoção das viaturas sinistradas com ajuda de um guindaste.