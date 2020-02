As Causas mais comuns de doenças emocionais da pele

POR: Suely LS Gamarano

O corpo e a mente estão totalmente ligados, e o estado emocional se manifesta de diversas maneiras no estado físico. Todas as tensões geradas por estímulos emocionais ou estresse são descarregadas no corpo, que encontra nas doenças uma forma de sinalizar que algo está em desequilíbrio. Um exemplo muito comum de como as emoções afetam o corpo pode ser encontrado nas psicodermatoses, doenças de pele nas quais os fatores psicológicos desempenham um papel significativo. Estudos dermatológicos apontam que 40% dos pacientes que apresentam alguma doença de pele têm algum problema emocional . O estado emocional pode ser responsável por desencadear uma doença de pele, agravar uma condição preexistente e até causar problemas se ferindo propositadamente. Embora sejam desencadeadas por distúrbios emocionais, algumas doenças de pele só se manifestam em pessoas com predisposição genética. Como: Hiperidrose: sudorese excessiva e constante; Urticária: surgimento de vergões vermelhos e inchados na pele; Vitiligo: aparecimento de manchas brancas na pele, especialmente nas regiões dos genitais, cotovelos, joelhos, face, pés e mãos; Prurido: também conhecido como comichão, é uma irritação de pele que provoca coceira; Alopecia areata: queda de cabelo em placas, geralmente em áreas arredondadas. Existem também as doenças de pele que são causadas pelo próprio paciente e estão associadas a transtornos psiquiátricos. As principais são: Escoriação neurótica: impulso de causar ou agravar lesões na própria pele, coçando, arranhando ou picando com unhas, dedos e outros objetos; Dermatite artefacta: ímpeto de provocar feridas na própria pele, sem que o paciente admita o fato; Tricotilomania: hábito de arrancar os cabelos de forma compulsiva; Ilusão parasitária: sensação de que há bichos percorrendo o corpo, capaz de levar o paciente a cortar ou arrancar a pele em uma tentativa de tirá-los; Dismorfofobia: distorção da imagem corporal que leva o paciente a se considerar feio.Ha também as doenças preexistentes e que são agravadas pelo estado emocional: Dermatite atópica: inflamação crônica da pele que provoca coceira e escamação; Acne: popularmente conhecida como “espinhas”, a acne é caracterizada pelo surgimento de erupções na pele; Dermatite seborreica: caspa; Psoríase: inflamação crônica da pele que provoca coceira e escamação e é caracterizada pelo aparecimento de placas, principalmente nos cotovelos, joelhos e couro cabeludo.Infelizmente, a capacidade de lidar com as emoções não é ensinada na escola, faculdade e em nenhum outro local que contribui para nossa formação. Isso explica a razão de existirem tantas pessoas desequilibradas, estressadas e doentes. Procure descobrir como alcançar uma maturidade emocional e colocá -las em prática . Fazendo assim uma análise interior capaz de transformar a forma de viver e suas emoções entendo assim a sua vida encontrando o equilíbrio emocional.