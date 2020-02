Carta do leitor: queremos melhorias no Zango IV!

Ilustre director do O PAÍS, saudações e votos de óptima Segunda-feira… Aproveito o vosso espaço para falar um pouco dos problemas do meu bairro, o Zango IV, no município de Viana, em Luanda. Desde que as chuvas começaram a cair, a minha zona tem tido muitos problemas de mobilidade. Nas ruas, depois das chuvas, para muita água e isto tem dificultado a entrada e saída de táxis. Por isso, à noite corremos muitos riscos, porque os bandidos ficam sempre na esquina para assaltar os cidadãos. A escuridão também toma conta de algumas ruas, não se sabe as razões da mesma. A estrada principal tem muitas ravinas e deixa os taxistas preocupados, pois levam muito tempo para se desdobrarem até à famosa Via Expressa. Na vala, as condições não são das melhores. Espero, também, que as autoridades competentes consigam dar um novo rosto ao Zango. As casas de chapa à beira da estrada inibem e fazem falar da gestão atribuída ao administrador municipal de Viana. É verdade que a situação é global e deve merecer a atenção, quiçá, do Executivo, porque não fica bem ver cidadãos, angolanos ou não como nós, a viverem naquelas condições. Como angolanos, devemos ser solidários e quem é detentor de cargos públicos deve estender o seu olhar a questões sensíveis como as que refiro no Zango IV. Queremos melhorias. Juntos chegamos lá!