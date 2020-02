Cuanza-Norte: JURA tem novo secretário provincial

A Juventude Revolucionária Unida de Angola (JURA) conta com novo secretário provincial no Cuanza-Norte, empossado neste Domingo, em Ndalatando, em acto orientado pelo secretário nacional da organização juvenil da UNITA, Lucas Lanutula. Trata-se de Edvaldo do Rosário, que substitue no cargo, Alberto José Catenda, que dirigiu os destinos da JURA na província por sete anos.

Na ocasião, o secretário provincial da UNITA na província, Francisco Fernando “Falua”, destacou o processo de revitalização das estruturas do partido, iniciado com a realização do XIII congresso, que culminou com a eleição do novo presidente, Adalberto Costa Júnior, e que está a permitir a reestruturação das organizações de base do partido para as eleições autárquicas e gerais previstas para 2020 e 2022, respectivamente.

Francisco Fernando destacou o trabalho do secretário cessante da JURA que permitiu o ingresso de novos membros e o fortalecimento da organização juvenil. Apelou à nova direcção a continuar a trabalhar para o alargamento do número de militantes, assim como a sua representação em todas as comunidades. Edvaldo do Rosário foi eleito numa assembleia de militantes realizada recentemente em Ndalatando, sede da província.