Empreendedores do Cunene aprendem estratégias de venda

Cento e 50 jovens empreendedores da província do Cunene foram capacitados, Sábado, em Ondjiva, sobre estratégias de venda para tornarem rentável o negócio das suas empresas, numa iniciativa da Câmara de Comércio Angola e Brasil. A acção formativa, com duração de um dia, foi orientada pela directora da Câmara de Comércio Angola e Brasil, Camila Silveira, que ensinou técnicas de soltura de custos e lucros, de expansão de empresas, assim como métodos de criação de rede de divulgação das empresas e negócios via da Internet.

Camila Silveira disse que o objectivo da formação é elevar o nível de conhecimentos e despertar os jovens da província do Cunene sobre as formas eficazes de organização e actuação profissional para se empreender com sucesso. Incentivou os jovens a serem criativos e audazes, de forma a trazerem negócios novos, lucrativos e gerarem empregos.

Fez saber, por outro lado, que o ambiente de negócio entre Angola e Brasil é saudável, com empresários de ambos os países a investirem em vários sectores, com destaque para o ramo alimentar e da indústria. No âmbito do Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE) 2019/2021, no Cunene foram já formados três mil e 40 jovens em empreendedorismo e gestão de negócio, em 2019.