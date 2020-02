Ministra de Estado aborda cooperação cultural com Mali

A convite da ministra da Cultura do Mali, Diaye Rama Diallo, a ministra angolana foi a convidada de honra numa exposição de uma tenda touarage, que representa a riqueza cultural dos povos do deserto do Sahel e a sua diversidade linguística e artística. Carolina Cerqueira reafirmou os lados de amizade e fraternidade entre os dois países, tendo ressaltado o engajamento comum do Mali e de Angola por uma cultura africana ao serviço do desenvolvimento, da paz e da integração e coesão do continente.

Referiu também que a promoção da cultura africana passa pela valorização do património natural e cultural dos estados membros da UA, fonte de recursos e também de projeção da realidade das sociedades africanas, tendo-se regozijado pelo facto da cidade histórica de MBanza Kongo ser património da Humanidade.

A referiu que Angola está engajada na proteção do património mundial, que constitui uma premissa indispensável para o desenvolvimento sustentável das comunidades, alertando, contudo, que a sua preservação e conservação requer uma atenção especial e uma mobilização colectiva e de inovações que tragam resultados a favor do bem-estar das comunidades, em conformidade com as recomendações da Agenda 2063 da UA.

Neste domingo, à margem da 33ª Cimeira da UA, realizou se um e encontro de alto nível, promovido pelo Presidente do Mali, Boubacar Keita, que contou com a presença Chefes de Estado e de Governo, ministros e representantes das Unesco e da UA. A Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, e a ministra de Estado, Carolina Cerqueira, participaram no encontro como convidadas de honra.