Progresso afunda-se no Estádio dos Coqueiros em luanda

O Progresso do Sambizang a afundou-se, ontem, no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, frente a Académica do Lobito. No proseguimento da 19ª jornada do Girabola 2019/2020, os sambilas perderam por uma bola a zero. O único golo da partida foi marcado pelo avançado Makusa aos 67 minutos. Com este resultado, a formação de Luanda mantém-se na 14ª posição com 14 pontos.

Por sua vez, os estudantes ocupam a 5ª posição com 28 pontos e regressam a Luanda com o sentimento do dever cumprido. Os sambilas estão a atravessar um momento difícil e pelo andar da “carruagem” arriscam-se a descer de divisão. Por isso, tiveram muitas dificuldades para se impôr ao longo do desafio, aliás revelou também falhas no meio campo e no sector defensivo. Pela forma como entraram para a partida, os estudantes conseguiram travar o advesário e tirar partido das jogadas ofensivas.

Com um futebol mais balançado para o ataque, a formação do Lobito colocou os sambilas no seu reduto defensivo. Estes ainda reagiram, mas sem sucesso, porque não conseguiam construir jogadas ofensivas a partir do meio campo. Na próxima jornada, o Progresso do Sambizanga desloca-se à província de Cabinda, onde medirá forças com o Sporting local, às 15:00. A Académica do Lobito joga com o Desportivo da Huíla, no Estádio do Buraco, às 15:00. Os huilanos venceram o Libolo por 3-1.