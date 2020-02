UNITA abre ano político com campanha de sensibilização

O presente ano político da UNITA na província do Moxico foi aberto no Sábado, na cidade do Luena, com uma campanha de sensibilização da população para participar em massa nas eleições autárquicas previstas para este ano.

Na ocasião, o secretário provincial na UNITA do Moxico, João Caweza, disse que a campanha vai prosseguir no sentido de sensibilizar o maior número de pessoas para participarem activamente nas autarquias. Autarquias, destacou, é um processo importante que contribui para a melhoria do bem-estar da população e desenvolvimento das comunidades.

O também deputado da Assembleia Nacional reconheceu que o país vive um momento de maior abertura democrática, facto que facilita o trabalho do partido de sensibilizar a população nas cidades, vilas, comunas, aldeias, entre outras regiões.