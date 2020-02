1º de Agosto discute pontos na cidade do Lubango

O 1º de Agosto viaja, hoje, para a cidade do Lubango, província da Huíla, onde vai medir forças com o Desportivo local amanhã, às 15:00. No palco da competição, o líder do Girabola Zap, com 38 pontos, realiza um treino de controlo no período da tarde. A equipa técnica, liderada por Dragan Jovic, encara o jogo em atraso da 17ª jornada como uma autêntica final. Aliás, empatou na 19ª ronda com o Ferrovia do Huambo a uma bola, numa partida em que teve muitas falhas defensivas.

O empate teve um sabor a derrota para os militares, porque não conseguiu aumentar a vantagem na tabela classificativa. O Petro de Luanda, rival de longa data e perseguidor directo, também perdeu pontos, ao empatar sem golos com o Sagrada Esperança da Lunda-Norte. Deste modo, um ponto os separa na tabela, por isso a formação fundada em 1977 tem a obrigação de vencer fora de casa para chegar aos 41 pontos. Para os militares, não será uma partida fácil, uma vez que os huílanos venceram o Libolo do Cuanza-Sul por três bola a uma em casa.

Ontem, no campo França Ndalu, no Cassequel, em Luanda, a equipa técnica corrigiu os erros cometidos no Huambo. Por conta disto, a circulação de bola e jogadas ofensivas dominaram o treino do campeão nacional, na Academia. O desafio entre o 1º de Agosto e o Desportivo da Huíla não foi realizado na devida altura por ter estado engajado nas Afrotaças, isto é, Liga dos Campeões Africanos. Nesta prova, os militares ficaram aquém do que fizeram em 2018. Chegaram às meias-finais e bateram o TP Mazembe do Congo Democrático.