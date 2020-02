Autocarro da TCUL encarcera mortalmente duas cidadãs na deolinda rodrigues

Duas pessoas morreram ontem em consequência de um acidente envolvendo uma viatura ligeira e um autocarro da transportadora TCUL, na Avenida Deolinda Rodrigues, em Luanda. Os corpos das duas vítimas, de 35 e 40 anos de idade, respectivamente, ficaram encarcerados nas ferragens da viatura em que seguiam e só foram retirados por efectivos dos bombeiros, depois de aproximadamente quatro horas de operação.

Em declarações à Angop, o porta-voz do Serviço Nacional de Protecçao Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Mingues, disse que as diculdades se deveram ao facto de a viatura ligeira ter ficado entalada por baixo do autocarro. A operação só foi concluída depois da utilização de uma grua para a remoção da viatura pesada. Por seu turno, o comandante da Unidade de Trânsito de Luanda, superintendente Manuel Gabriel, informou que o acidente ocorreu por volta das 06h00.

O oficial da Polícia apontou a falta de prudência do condutor do turismo e o excesso de velocidade do autocarro, que transportava alguns passageiros, como a possível causa do acidente. Devido ao acidente registou-se um engarrafamento no sentido Luanda/Viana.