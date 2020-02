Bombeiros lançam alerta amarelo no baixo Kwanza

Faustino Minguês apontou as áreas nos municípios de Icolo e Bengo, Quiçama, parte do Belas e Viana, como sendo as mais preocupantes pelo facto de albergarem muitos banhistas, apesar das placas de sinalização de perigo instaladas nos referidos locais e que têm sido arrancadas pelos utentes.

Com o nível de água fora do normal, apesar de não se registar qualquer incidente nas últimas constatações realizadas pelos especialistas dos bombeiros, verificamos que as placas de sinalização foram retiradas” ” referiu.