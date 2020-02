Grupo Brilhos da Lunda quer revalidar título do Carnaval

Esta afirmação foi feita ontem, Segunda-feira, à Angop, na cidade do Dundo, pelo responsável do grupo, Zebedeu Mubily, tendo referido que a colectividade representante do município de Chitato vai desfilar com mais de 45 integrantes. Disse que o grupo vai apresentar os estilos de dança kassekumuna, kandowa e txianda, sua marca registada, além de novas coreografias, indumentárias e canções sobre o combate à violência contra menores.

Segundo o responsável, o grupo vai apresentar muitas surpresas no palco do desfile, na Avenida Agostinho Neto, na Centralidade do Mussungue, no sentido de convencer o júri e animar o público. Para a presente edição do Carnaval, a organização do evento tem disponíveis 14 milhões de Kwanzas, dos quais cinco são para os prémios dos grupos.

Os desfiles municipais acontecem a 16 deste mês, enquanto as apresentações provinciais vão decorrer nos dias 24 e 25 do corrente, sendo que 30 grupos, 15 da classe de adultos e igual número de infantis, estão inscritos para participar do Carnaval na Lunda-Norte.