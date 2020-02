irão afirma que será forçado a rever a sua participação no TNP caso Ocidente mantenha pressão

“Como podem ver, o Parlamento do Irão está a discutir questões como a saída do TNP. Está sendo discutido. Então se a população, o parlamento e o governo iranianos verem que […] as opiniões são expressas através da força, eles serão obrigados a tomar outras soluções”, afirmou Jalali.

O embaixador também acrescentou que Teerão permanece no TNP e que não tem planos de deixar o Plano de Acção Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês). “Sobre o JCPOA, o Irão é um participante deste acordo e tem compromissos […] Estes cinco passos que demos, sempre afirmamos que são reversíveis […]

A partir de hoje (ontem), não temos intenção de deixar o JCPOA”, ressaltou Jalali. Anteriormente, o Parlamento iraniano apresentou uma moção para deixar o TNP depois de o ministro das Relações Exteriores do país, Mohammad Javad Zarif, anunciar que o Irão deixaria o tratado se as questões nucleares fossem encaminhadas ao Conselho de Segurança da ONU.

As declarações de Zarif foram uma resposta à decisão tomada pela Alemanha, França e Reino Unido para lançar o Mecanismo de Resolução de Disputa referente ao JCPOA.

A declaração do diplomata surge depois de o Irão anunciar que deixaria para trás as suas obrigações referentes ao JCPOA em meio a uma nova escalada de tensões com o assassinato do comandante iraniano, Qassem Soleimani, durante um ataque aéreo perpetrado pelos Estados Unidos.-