Lourenço adverte: “Terrorismo pode alastrar-se a todo o continente”

O Presidente da República, João Lourenço, apelou ontem, em Addis Abeba, Etiópia, para a união de esforços, entre os Estados africanos, a fim de se estancar as acções terroristas, nas regiões do Sahell e do Corno de África Em África, as acções terroristas acontecem com grande frequência em regiões como Sahell (Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria e Tchade) e no Corno de África (Etiópia, Eritreia, Somália e Djibuti). Em declarações à imprensa, o Presidente João Lourenço indicou que, se não se tomarem medidas apropriadas, tal fenómeno pode alastrar-se para o resto do continente. Informou que, dada a dimensão da situação, foi proposta a realização de uma Cimeira extraordinária, que terá como ponto único encontrar soluções para fazer frente ao terrorismo crescente nas referidas regiões.

“Esta Cimeira é para breve e esperamos que aconteça o mais rápido possível. As datas exactas ainda não estão negociadas, mas acreditamos que, em pouco mais de um mês se pode fazer essa Cimeira”, observou. Lembrou que, se em algumas décadas se erradicou o regime do Apartheid do continente, um outro desafio de segurança (terrorismo) surgiu, pelo que é necessária a tomada de medidas efectivas para se estancar o fenómeno. Em relação à Cimeira da UA, o Estadista angolano disse que se conseguiu alcançar o objectivo de sensibilizar o continente e o mundo da necessidade do calar das armas em África. “Regresso satisfeito, porque conseguimos alcançar esse objectivo, mas, na verdade, precisamos de trabalhar para tornar isso uma realidade nos próximos anos”, vincou.

O Presidente afirmou que sai da Cimeira da UA com a convicção de que é necessário fazer muito mais, para se alcançar a paz no continente. No quadro da criação da Zona de Livre Comércio no continente, segundo João Lourenço, o comércio e a economia, de uma forma geral, só poderão ter êxitos se os países viverem em paz. “Sem paz não há desenvolvimento”.

ONU encoraja Angola na pacificação de conflitos O Presidente angolano disse ter sido encorajado pelo Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a continuar a mediar os diferendos que envolvem o Rwanda e o Uganda (região dos Grandes Lagos). “Encorajou-nos a continuar com esses esforços, no sentido de ultrapassar esses diferendos. Se o conseguirmos, será mais uma pedra nos esforços da pacificação da região dos Grandes Lagos”, sublinhou. No âmbito dos seus esforços de pacificação da região dos Grandes Lagos, o Chefe de Estado angolano promoveu, nos últimos cinco meses, três cimeiras quadripartidas (Angola, RDC, Rwanda e Uganda) consagradas às questões de segurança e cooperação regional.

Em Agosto do ano passado, os Presidentes do Rwanda, Paul Kagame, e do Uganda, Yoweri Museveni, rubricaram, na capital angolana, Luanda, um Memorando de Entendimento para pôr fim ao conflito na fronteira entre os dois países. O entendimento foi alcançado com a mediação de Angola e da RDC. A cidade de Guatuna, no Uganda, acolhe, a 21 deste mês, a próxima Cimeira quadripartida (Angola, RDC, Rwanda e Uganda) sobre a segurança e cooperação na região dos Grandes Lagos.

Empoderamento da Mulher Um dos grandes desafios da União Africana (UA), no âmbito da Agenda de Desenvolvimento 2063, é o empoderamento da mulher. De acordo com o Presidente da República, Angola está entre os países com grande percentagem de mulheres no poder, designadamente na política, economia e em organizações não governamentais. João Lourenço regressou no fim da tarde de ontem a Luanda, depois de ter participado na 33.ª Cimeira da União Africana.