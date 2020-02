Moçambique promove conferência sobre gás e minas em Abril

Moçambique realiza no próximo mês de Abril a 7ª Conferência e Exposição Internacional de Mineração, Energia, Petróleo e Gás (MMEC 2020), que decorre no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo.

O evento de dois dias decorre de 22 a 23 de Abril e desenvolve-se sob o tema “Utilização de Recursos Naturais como catalisador do Desenvolvimento e Diversificação Económica”.

O evento é a “mais bem-sucedida exposição industrial em Moçambique” e estima- se que o evento atraia este ano mais de 1000 participantes provenientes de 30 países.

O evento que tem o condão de ser o “maior evento de Mineração, Energia, Petróleo e Gás de Moçambique” tem vindo a concentrar- se nos principais desenvolvimentos, políticas e projectos nas indústrias energéticas e extractivas daquele país irmão, tornando-se numa plataforma importante para ligar todos os interessados e mostrar as enormes oportunidades destes sectores de elevada importância para a economia.

A agenda do evento vai envolver a presença de ministros do sector, directores seniores de empresas estatais, parceiros estratégicos de desenvolvimento e outras partes interessadas, tais como executivos do sector do petróleo e do gás, da mineração e da energia. A participação na MMEC 2020 vai ser fundamental para os investidores que pretendam ter um papel activo no avanço das indústrias da Mineração, Energia, Petróleo e Gás de Moçambique; assim como para aqueles que pretendam ouvir em primeira mão mais de 60 especialistas do sector.

Grande parte dos possíveis participantes deverão ser provenientes de sectores de fornecimento de serviços de tecnologias e de soluções; investimento e serviços financeiros; exploração mineira e de hidrocarbonetos.

Os principais tópicos a serem desenvolvidos são a cooperação regional e internacional; perspetivas para o sector dos recursos de Moçambique; visão e planos de pós-produção; investimento e crescimento do sector, dentre outros.

O evento prevê igualmente uma APP para os participantes de modo a que estes possam interagir uns com os outros, visualizar outros atendentes do evento e, ainda, agendar reuniões com outros participantes.