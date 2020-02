PGR apreende mais de mil edifícios em Luanda

A apreensão dos referidos imóveis ocorreu no âmbito do processo de investigação patrimonial nº 2/2020-Sentra, apenso a um processo-cime que segue os seus trâmites legais na Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP).

A PGR diz, num comunicado de imprensa a que OPAÍS teve acesso, que apreendeu 24 edifícios, duas creches, dois clubes náuticos, três estaleiros de obras e respectivos terrenos, numa área de 114 hectares, localizados na urbanização Vida Pacífica, no distrito urbano do Zango, Município de Viana.

Já os 1.108 imóveis inacabados, entre os quais 31 bases de construção de edifícios, 194 bases para a construção de vivendas, um estaleiro e respectivos terrenos adjacentes, numa área total de 266 hectares, estão localizados no distrito urbano do Kilamba, município de Belas.

Notícia em actualização.