Torneio saúda 41º Aniversário da FAX

A Federação Angolana de Xadrez (FAX) realiza um torneio no dia 19 do corrente mês nas suas instalações, em Luanda. O certame, que se enquadra no 41º Aniversário da FAX, vai reunir os melhores xadrezistas da cidade capital, segundo a organização. O evento abre oficialmente a época desportiva 2020, sendo que coontará com vários mestres internacionais. De acordo com a organização, a prova vai ser disputada no sistema suíço em nove jornadas no ritmo 2.KO.

O certame será também o balão de ensaio para escolher os melhores para o torneio que a Rússia vai acolher nos próximos meses. Ainda assim, o Mestre intenacional Adérito Pedro será a mascote do certame em representação do seu clube, o 1º de Agosto.

O Mestre Fide (MF) Sérgio Miguel (2353), MI David Silva (2258), MI Catarino Domingos (2210), Candidato a Mestre (CM) João Simões (2209), MI Erikson Soares (2206), MI Amorim Agnelo (2201) e MF Eduardo Pascoal (2184) também estarão presentes no certame. Nos últimos tempos, o desporto-ciência tem conquistado várias medalhas dentro e fora do continente, segundo dados da FAX, aliás os atletas da nova geração têm dado o litro.

Xadrezistas