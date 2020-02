Cinemax celebra gala dos óscares com exibição do filme Joker

O Cinemax celebrou a 92ª edição dos Óscares de Hollywood, neste Sábado, com eventos que decorreram em simultâneo nas suas seis localizações (Cinemax Talatona, Cinemax Nova Vida, Cinemax Kilamba, Cinemax Huambo, Cinemax Lubango e Cinemax Benguela).

O evento que marcou a noite mais importante do ano para a Sétima Arte, contou com a presença de figuras públicas, que desfilaram glamourosas na passadeira do Cinema, dentre elas os cineastas Hochi Fu, Renata Torres e Fofartes, os humoristas Orlando Capata e Dama Mimas, os actores Manuel Teixeira, Carla Rodrigues, Mac Gonell, o artista Chetekela e a radialista Solange Feijó, que apreciaram o evento.

Na ocasião foi exibido “Joker”, o filme com o maior número de nomeações para os Óscares 2020. Apesar disso, foi o filme “Parasitas” a estrela da noite dos Óscares 2020, arrebatando quatro estatuetas nas categorias principais. A Gala dos Óscares Cinemax vai na sua 5ª edição e confirma a aposta do maior exibidor de cinema no país em oferecer ao seu público experiências diferenciadoras e inovadoras.