Gutto e Heavy C mostram conforto e felicidade com a formação da dupla “Njila ia Dikanga”

a quarta temporada do Duetos N’Avenida começa no próximo dia 29, na Casa 70, ao som do género conhecido como R&B (Rhythm and Blues). No centro do palco estará a dupla formada pelos cantores Heavy C e Gutto, dois nomes que, naturalmente, atraem uma grande quantidade de admiradores A Zona Jovem decidiu começar a nova série de concertos no mês de Fevereiro e, por isso, o próximo show será dedicado ao “mês do amor”. “Sendo assim, os nomes não poderiam ser outros”. “O show está baseado nesse sentimento que está presente na vida de todos, independentemente da idade.

Por outro lado, quando pensamos em navegar pelas ondas do R&B em português, sabíamos que qualquer um dos dois nomes é uma referência. Enfim, juntar Gutto e Heavy C na nossa primeira experiência com esse género era praticamente uma obrigação. Eles são o melhor de sempre do R&B lusófono. Será um prazer tê-los no nosso palco”, refere o director executivo da Zona Jovem, Figueira Ginga. Gutto está, especialmente, feliz com o encontro do próximo dia 29, expressando admiração e respeito pelo trabalho do colega e amigo: “Conheço o Heavy C há muito, conheço várias das suas composições e nutro um enorme respeito pelo seu talento e pela sua carreira”, apontou o artista. Sobre os temas do reportório de Heavy C , que ficará feliz em cantar, destacou “Debaixo dos Lençóis”, “Às vezes”, “Chokolate” e “Gina”.

À noite Quanto à noite de abertura da próxima temporada do Duetos, Gutto considerou que, “como qualquer apresentação ao vivo, será um momento imprevisível e de muita emoção, mas também de muita responsabilidade, pois gosto de corresponder ou superar as expectativas de quem sai de casa para me ver.

Acrescenta que “mas, acima de tudo, acho que vamos nos divertir muito. Somos ambos muito criativos”, admitiu. Quanto ao convite feito pela Zona Jovem disse ter ficado “bastante lisonjeado”.

Surpresa Vai haver surpresa? Gutto ao tempo em que responde também questiona: “Mais surpresas do que Gutto a cantar Kizomba do Heavy C? A surpresa é isso mesmo”. O artista deixou para o fim da entrevista outros elogios ao colega Heavy C. “É um powerhouse da música angolana. Um óptimo compositor e acima de tudo um showman. Sempre admirei o seu trabalho mesmo quando não dava a cara, mas estava nos bastidores”, elogiou.

Heavy C

“Esse é o melhor projecto em dueto para o qual eu já fui convidado”, avalia Heavy C. Segundo ele, o Duetos N’Avenida é uma iniciativa “bastante promissora por unir e reformular obras musicais. Além disso, é um dos projectos mais consistentes que eu já conhehci em Angola ao nível musical”. Sobre estar ao lado de Gutto, ele destaca ter sido ele a indicar o nome do artista com quem gostaria de fazer dupla. Deu certo! “Eu fui o primeiro a sugerir o Gutto como proposta, devido a todo o respeito que tenho por ele. Além disso, conheço muito a obra desse grande artista e não vejo a hora de poder cantar ‘Private Show’”.

A quarta temporada do Duetos segue até ao mês de Junho, quando encerrar essa etapa com a dupla Don Caetano e Puto Português. Mas antes disso, o público do projecto assiste um novo show gospel de Bambila e Miguel Muíla (11 de Abril), Yuri da Cunha e Grupo Kituxi (25 de Abril) e Livongh e Ivan Alexei (30 de Maio).