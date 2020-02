Julgamento do Caso 500 milhões encrava por ausência de Manuel Nunes Júnior

A audiência de julgamento do Caso 500 milhões agendada para ontem foi adiada sem data marcada por indisponibilidade do ministro de Estado do Desenvolvimento Económico, Manuel Nunes Júnior, para comparecer no Tribunal Supremo, em Luanda.

A nossa equipa de reportagem foi informada por um dos profissionais do cartório deste tribunal, no Palácio de Justiça, onde está a decorrer o julgamento, que a audiência está suspensa até ao momento em que Manuel Nunes Júnior estiver disponível para contribuir na descoberta da verdade nesse caso que tem entre os arguidos o antigo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Valter Filipe, e o então presidente do Fundo Soberano de Angola (FSA), José Filomeno de Sousa dos Santos. Sérgio Raimundo, advogado de Válter Filipe, requereu ao Tribunal Supremo a inclusão de Manuel Nunes Júnior entre os declarantes. Na primeira audiência de julgamento, o causídico manifestou-se surpreso com o facto de várias individualidades notáveis não constarem entre as pessoas que serão ouvidas como declarantes e testemunhas.

O juizpresidente da causa, João da Cruz Pitra, prometeu responder quando começasse a fase de audição. Manuel Nunes Júnior, apesar de na data dos factos se encontrar ao serviço do MPLA, está entre os profissionais que o então deste partido e Presidente da República, José Eduardo dos Santos, chamou para participarem numa reunião com os alegados promotores do Fundo de Investimento Estratégico de 30 mil milhões de dólares, realizada em 2017, no Palácio da Colina de São José.