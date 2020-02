Militares disparam no comando do Girabola 

Com o golo solitário de Ary Papel aos 80 minutos, o 1º de Agosto reforçou a liderança do Girabola, agora com 41 pontos, após vencer (1-0), hoje, o Desportivo da Huíla, no Estádio do Ferrovia, em jogo de acerto de calendário da 17ª jornada.

O treinador dos militares, Ivo Traça, mostrou-se radiante pela conquista dos três pontos. O técnico garantiu que amanhã a equipa começa a preparar o embate frente ao Santa Rita de Cássia do Uíge.