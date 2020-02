Petro “cai aos pés” do Sagrada em pleno 11 de Novembro

Com o Estádio 11 de Novembro praticamente às “moscas”, o Petro de Luanda foi, hoje, eliminado da Taça de Angola, depois de empatar por 2-2 com o Sagrada Esperança da Lunda-Norte, em jogo a contar para 2ª mão dos oitavos-de-final da segunda maior prova do calendário da FAF.

Deste modo, os lundas beneficiaram do empate a uma bola trazido da cidade do Dundo.