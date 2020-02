1º de Agosto prepara desforra frente ao Interclube

Depois da derrota por 65- 71 frente ao Interclube na nona jornada da primeira volta, o 1º de Agosto encerra hoje a preparação, tendo em vista o jogo de amanhã diante dos polícias.

Na sessão, os comandados de Walter Costa vão procurar trabalhar a defesa homem a homem e o lancamento a longa distância para regressar às vitórias. No jogo referente à segunda ronda da terceira volta do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, o Interclube também quer vencer.

Por isso, trabalha no seu reduto para contrariar o adversário em campo. Por sua vez, a equipa central das Forças Armadas Angolanas ocupa o 2º posto (29), atrás do Petro (31), pelo que precisam vencer os polícias para, no dia seguinte, tentarem encurtar a distância em relação ao líder. No Sábado, a formação do Rio Seco recebe o seu arqui-rival, Petro de Luanda, no Pavilhão Victorino Cunha.