Assegurada verba para segunda edição do Festikongo 2020

A verba para a realização este ano da II Edição do Festival Internacional da Cultura Kongo (Festikongo), em Mbanza Kongo, província do Zaire, está assegurada. O anúncio foi feito esta, em Mbanza Kongo, pelo director Provincial da Cultura, Comércio, Juventude e Desportos, Turismo e Hotelaria, Biluka Nsakala Nsenga, frisando que a verba deste ano vem cabimentada no Orçamento Geral do Estado (OGE), ao contrário da edição passada realizada em Julho de 2019. Em declarações à Angop, Biluka Nsenga, disse que na primeira edição o governo local contraiu uma dívida com empresas fornecedoras de serviços, que está a ser amortizada com o fundo atribuído pelo Executivo ao Comité de Gestão Participativa do Centro Histórico de Mbanza Kongo, que em 2019 era de 269 milhões de Kwanzas.

O responsável assegurou que a experiência adquirida na primeira edição servirá para a melhoria dos aspectos organizativos do certame deste ano, avançando como novidade a criação de uma escola de formação de jovens no domínio das artes plásticas e cénicas. A I Edição do Festival Internacional da Cultura Kongo “Festikongo” realizou-se de 5 a 8 de Julho de 2019, em Mbanza Kongo, numa iniciativa do Governo de Angola para celebrar o segundo aniversário da elevação da cidade de Mbanza Kongo a Património da Humanidade. Mbanza Kongo, capital do antigo Reino do Kongo, é detentora de um património material e imaterial excepcional.

A cidade foi inscrita na lista do Património Mundial da Unesco a 8 de Julho de 2017, durante a 41ª Sessão do Comité deste órgão, que decorreu na cidade de Cracóvia, Polónia. Nesta data o Comité do Património Mundial da Unesco declarou por unanimidade Mbanza Kongo, vestígios da capital do antigo Reino do Kongo, como património mundial e a sua inscrição na lista consagra o valor universal excepcional de uma propriedade cultural ou natural, para que seja protegida em benefício da humanidade.