Endiama anuncia construção de hospital no leste

O anúncio foi feito, ontem, Quarta-feira, em Saurimo (Lunda- Sul), pela administradora para o sector de Geologia e Desenvolvimento Mineiro da Endiama, Ana Maria Feijó, durante o workshop sobre “O papel da Clínica Sagrada Esperança no Plano Nacional de Saúde”, no âmbito dos 40 anos da empresa. A infra-estrutura será erguida numa área de cinco hectares e terá uma capacidade de internamento de 100 camas, com bloco operatório, central de esterilização, maternidade, salas de parto, cuidados intensivos, trauma, oftalmologia, ginecologia, obstetrícia, pediatria e ortopedia, entre outros.

A mesma área vai albergar ainda cozinhas, refeitório, lavandarias, complexo para trabalhadores da unidade sanitária e um centro de formação. Sem avançar a localização exacta onde será erguida a infraestrutura, a responsável afirmou ser pretensão da Endiama erguer uma estrutura sanitária de referência nesta região, de modo a atender os trabalhadores das empresas mineiras, seus familiares, privados e população em geral. “A instituição está a realizar um estudo de viabilidade nas três províncias”, frisou.

Os participantes no evento, que juntou responsáveis das províncias, médicos, funcionários da Endiama da Lunda-Sul, Lunda- Norte e Moxico, abordaram, em apenas um dia, temas ligados à Clínica Sagrada Esperança e o seu papel no desenvolvimento do sistema de saúde no nordeste do país, processo de formação e pós-graduação na CSE e bases para edificação de um hospital geral na região Leste, entre outros.