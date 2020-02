Mais de 500 milhões de Euros para energia solar

Através do Decreto Presidencial nº 19/20 de 10 de Fevereiro, o Presidente da República determinou a aprovação de despesas referentes à execução do projecto e autorizou o ministro da Energia e Águas a celebrar contrato para execução do projecto com “o consórcio constituído pelas empresas Sun Africa LCC, M Couto Alves-Vias, S.A e M. Couto Alves, S.A., no valor de Euros 539 717 460.00 (quinhentos e trinta e nove milhões, setecentos e dezassete mil e quatrocentos e sessenta euros) ”. O projecto será financiado pelo ING Bank N.V, cujo acordo de financiamento com o Estado angolano foi, igualmente, aprovado pelo mesmo Decreto Presidencial.

O down payment do valor do contrato comercial é assegurado pela via do financiamento entre o Estado angolano e o Development Bank of Southern Africa LTD (DBSA) no valor global em Euros 80 850 000.00 (oitenta milhões, oitocentos e cinquenta mil euros). Para o andamento da empreitada é, igualmente, autorizada a ministra das Finanças a subescrever os acordos de financiamento em nome do Estado angolano com a faculdade de sub-delegar competências. Angola tem um elevado potencial de recurso solar, com uma radiação solar global em plano horizontal anual média compreendida entre 1.350 e 2.070 kWh/m2/ano.

Este é o maior recurso renovável do país e o mais uniformemente distribuído. A tecnologia mais adequada para aproveitar o recurso solar em Angola é a produção de electricidade através de sistemas fotovoltaicos, sendo ela de rápida instalação (prazos inferiores em comparação com a energia hídrica) e menor custo de manutenção. O departamento de tutela tem já elaborado um minucioso mapa do recurso solar que aponta os inúmeros locais identificados com potencial para a produção da energia solar, encontrando-se grande parte deles concentrados essencialmente no Centro e Sul do país.