MPLA lamenta morte de Marcelino dos Santos

O Presidente do MPLA, João Lourenço, manifestou, ontem, Quarta-feira, a sua consternação pelo falecimento do co-fundador do partido Frelimo, Marcelino dos Santos, ocorrido Terça-feira (11), por doença, em Maputo, Moçambique.

Em nota de condolências, o líder do MPLA considera Marcelino dos Santos um destacado nacionalista e combatente da luta de libertação nacional de Moçambique. Na mensagem endereçada à Frelimo e à família, João Lourenço destaca o facto de o político moçambicano, que faleceu aos 90 anos, ter dedicado a sua vida à defesa dos ideais da liberdade, independência, democracia e do progresso social do seu país e de África.

O seu desaparecimento físico, prossegue a nota a que a Angop teve acesso, constitui uma perda irreparável e deixa um enorme vazio no seio dos combatentes da liberdade, da sociedade moçambicana e do continente. “Pelo infausto acontecimento”, acrescenta, a direcção do MPLA, os seus militantes e simpatizantes inclinam-se perante a memória de Marcelino dos Santos e exprime as “mais sentidas condolências”.