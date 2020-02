Novagrolider vai contar com nova fábrica na Quibala

A informação foi revelada, ontem, à imprensa pelo administrador do grupo, João Macedo, à margem do seminário sobre “Procedimentos para exportar frutas e café para o mercado Sueco e da União Europeia”. Segundo o responsável, a nova unidade industrial está a ser instalada na Quibala e poderá arrancar em Setembro, para permitir aumentar o número de empregos, bem como produzir 10 toneladas de café por hora.

De acordo com o gestor, o objectivo é o aumento da capacidade de produção interna, promoção do emprego, qualificação da mão-de-obra nacional, melhoria do abastecimento do mercado interno e substituição das importações e contribuição para melhoria da balança de pagamentos do país. Neste momento, exportam vários produtos como frutas, bananas, mangas, goiabas, maracujás, entre outros, destacando-se a exportação de 15 contentores por semana/ 300 toneladas, para África do Sul, Portugal e Espanha.

Segundo o responsável, a empresa tem outros projectos voltados para exportação no Porto Amboim e em Cabinda com fruteiras e produção de Cacau. No Bengo, a Novagrolider, com cerca de 600 hectares no Perímetro Irrigado de Caxito, produz banana, abacaxi, manga, uva, quiabo, beringela, mamão, bem como plantas enxertadas que utilizam e vendem aos outros produtores. A fazenda, com uma produção anual de 60 mil toneladas, dispõe de uma tecnologia avançada, procurando expandir as áreas de produção. A empresa emprega perto de quatro mil trabalhadores.